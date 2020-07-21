ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харьковской области произошло двойное ДТП с полицейским авто

Красноград, Вторник 21 июля 2020 08:22
В Харьковской области произошло двойное ДТП с полицейским авто
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские преследовали нетрезвого водителя

В городе Краснограде (Харьковская область) полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как сообщается, правоохранители обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo, водитель которого переехал зеленые насаждения на улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить автомобиль он игнорировал и продолжал ехать с большой скоростью.

Отмечается, что через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора на улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в автомобиль. Chevrolet Аveo в свою очередь столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него.

Напомним, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos.

Отметим, что в Одесской области в результате столкновения "ВАЗ" и Mitsubishi погибли 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь