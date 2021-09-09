В Харьковской области поезд сбил подростка: он погиб на месте

Отмечается, что трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на велосипеде и его сбил поезд Основа-Люботин. От полученных травм юноша умер на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

На месте работает оперативно-следственная группа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Фото: в Харьковской области поезд насмерть сбил подростка (hk.npu.gov.ua)