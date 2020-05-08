В Харьковской области от пациента с COVID-19 заразились десять медиков

В Красноградском районе Харьковской области коронавирусом заразились десять медицинских работников, которые контактировали с пациентом с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Красноградской районной государственной администрации.

Сообщается, что медики были отправлены на самоизоляцию.

"За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, один больной находится на стационарном лечении)", - говорится в сообщении.

Отметим, что в области лабораторно подтверждено 410 случаев заражения коронавирусом, из которых десять человек умерли.

Напомним, в Винницкой области возросло число медицинских работников больных коронавирусом. В области каждый третий инфицированный коронавирусом - это медик.

Кроме того, по состоянию на 8 мая, в Украине за сутки заразились 504 человека, среди зараженных 44 ребенка и 98 медиков. Общее число инфицированных COVID-19 увеличилось до 14 195 человек.

При этом за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 310 человек, тем самым увеличив общее число переболевших COVID-19 до 2706.