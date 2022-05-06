В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшие

Российские оккупанты 4 мая в Харьковской области расстреляли колонну из 15 частных автомобилей, в которых находились мирные жители. В результате погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 4 мая 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района.
В частности, по дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.
6 мая правоохранители установили местонахождение автоколонны и провели ряд следственных (розыскных) действий.
На обочине между населенными пунктами пгт Старый Салтов и села Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.
Ранее мы сообщали, что вчера, 5 мая, одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.
Также мы писали, что в Харьковской области во время обстрела погиб житель села, ранены ребенка.
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