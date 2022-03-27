В Харьковской области оккупанты обстреляли мирное население, погибли семь человек
Сегодня, 27 марта, российские военные совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области, в результате чего погибли 7 человек и еще 4 - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.
Обстрел повредил один жилой дом, в котором погибли 4 человека, среди них и 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.
Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых - 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области оккупанты похитили чиновников горсовета Балаклеи.
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