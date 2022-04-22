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В Харьковской области нашли тела сожженных оккупантами мирных жителей со следами пыток

Фото: в селе под Харьковом нашли сожженные оккупантами тела мирных жителей (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В селе Гусаровка Изюмского района Харьковской области нашли сожженные оккупантами тела двух мирных жителей со следами пыток. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 22 апреля после освобождения села Гусаровка в подвале одного из домов были обнаружены сожженные тела двух мирных жителей - мужчины и женщины. На трупах видны следы пыток.

Следователи установили, что во время оккупации села российские военные их пытали. Затем они сожгли тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

Фото: в селе под Харьковом нашли сожженные оккупантами тела мирных жителей (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, в Каховке Херсонской области оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.

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