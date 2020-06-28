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В Харьковской области мужчина расстрелял отдыхающих с детьми

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 01:22
В Харьковской области мужчина расстрелял отдыхающих с детьми
Фото: пистолет (РБК-Украина)

В результате происшествия пострадали двое мужчин, один из которых скончался

В Харьковской области мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми. В результате инцидента пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о стрельбе поступило в отделение полиции 27 июня в 20:42.

Как сообщили в полиции, в селе Гусаровка неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил в их сторону несколько выстрелов из неустановленного оружия.

"Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался", - отметили а полиции.

Стрелком оказался 53-летний житель Барвенковского района. Правоохранителя задержали его на месте происшествия и изъяли оружие.

Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы.

Напомним, в Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей, в результате которой один человек получил ранение.

Ранее в Одессе полицейский открыл стрельбу, чтобы разогнать массовую драку между жильцами одной из многоэтажек.

Также сообщалось, о стрельбе из автомата возле жилого дома в Мукачево.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ХарьковХарьковполицияСтрельба
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