В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой

В пгт. Краснопавловка Харьковской области 10 июня поступило сообщение о том, что мужчина подорвал себя гранатой. На спецлинию полиции 102 позвонили около 22:30.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место происшествия выехали оперативники и вибухотехнікки. Предварительно полицейские установили, что 45-летний местный житель подорвал себя гранатой в районе лесополосы. Мужчина от полученных травм погиб.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются

Ранее в Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.

Напомним, в Хмельницком нетрезвый мужчина из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции, который в результате инцидента получил ранения.