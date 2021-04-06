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В Харьковской области мужчина с ножом напал на людей, четверо пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

В Краснограде (Харьковская область) на автовокзале мужчина напал с ножом на людей. В результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщают в полиции, компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым.

Мужчина, который нанес гражданам телесные повреждения, скрылся с места происшествия. В результате пострадали четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет.

По данному факту следователем Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшего задержали.

Напомним, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

Также в середине января в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими прутьями, битами и ножами напали на украинца.

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