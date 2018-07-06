Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.79
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.79
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харьковской области в лесополосе обнаружили схрон с гранатометами

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 12:34
Фото: боеприпас (hk.npu.gov.ua)
Фото: боеприпас (hk.npu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе схрон с гранатометами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Facebook.

Как сообщается, правоохранители изъяли в лесополосе вблизи села Кисловка 5 единиц переносного огнестрельного оружия. О схроне правоохранителям сообщил местный житель.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: обнаруженный схрон (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с начала 2018 года изъяли свыше 28,6 тыс. боеприпасов.

Взрыв авто в Харьковской области будут расследовать как "покушение на убийство" В Харьковской области взорвался автомобиль
Теги публикации: Харьков, полиция, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь