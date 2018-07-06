В Харьковской области в лесополосе обнаружили схрон с гранатометами

По указанному факту открыто уголовное производство

В Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе схрон с гранатометами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Facebook.

Как сообщается, правоохранители изъяли в лесополосе вблизи села Кисловка 5 единиц переносного огнестрельного оружия. О схроне правоохранителям сообщил местный житель.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: обнаруженный схрон (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с начала 2018 года изъяли свыше 28,6 тыс. боеприпасов.