В Харьковской области не хватает больничных коек для лечения коронавируса

В Харьковской области не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.

Об этом на сессии облсовета заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

По его словам, ситуация в области уже соответствует даже не "красному", а более серьезному уровню.

"Сегодня госпитализировать больных, которые нуждаются в кислородной поддержке, нуждаются в интенсивной терапии, уже стало достаточно сложно, иногда вообще невозможно. К примеру, если учреждение определено для 100 пациентов, там, как правило, уже находится 110-120 больных. Они могут находится и в коридорах, и могут уплотнятся их размещение в самих палатах", - сказал Пастух.

Он добавил, что согласно статистике не все больничные койки в Харьковской области заполнены. Этот показатель составляет 72-75%. Однако это связано с тем, что для лечения коронавируса выделены детские больницы и больницы для беременных.

"Таких кроватей есть 630 в трех медучреждениях. Заполненность этих кроватей - 20-25% среднесуточная. Эти кровати в принципе не могут быть заполнены взрослыми, для которых эти медучреждения не приспособлены", - сказала заместитель главы ОГА.

Сейчас в области уже задействованы 2800 кроватей для лечения COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы госпитализированы уже более 20 тысяч больных коронавирусом. В целом в Украине есть 52 тысячи коек для больных COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине за сутки 5062 человека заболели COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.