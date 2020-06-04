В Харьковской области группа мужчин порезала колеса и обстреляла окно полицейского авто

Фото: задержание напавших на полицейских мужчин (npu.gov.ua)

Накануне эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции

В Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали группу мужчин, которые угрожали работникам полиции. Вооруженные молодые люди, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи, окружили правоохранителей и повредили их автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как отмечается, инцидент произошел 3 июня.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - сообщили в полиции.

Также установлено, что 2 июня, эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины".

Статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото: задержание напавших на полицейских мужчин (npu.gov.ua)

Впоследствии появилось видео с места инцидента, которое снимали задержанные. Они заявили, что правоохранители следили за ними с помощью дрона.

Напомним,в Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.

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Автор: Надежда Собенко