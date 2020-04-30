В Харьковской области еще 5 медиков заболели коронавирусом

В Харьковской области зафиксировали еще пять новых заболеваний коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников. Об этом сообщили глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 30 апреля в Харьковской области 65 медиков инфицировались коронавирусом. Всего в регионе 249 подтвержденных заболеваний, из них 12 за последние сутки. Умерли 4 человека с COVID-19, 20 пациентов выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 10% от общего количества заболевших коронавирусом являются медработниками. Всего в столице заболели 148 медика. Общее количество инфицированных - 1401 человек.

В Украине коронавирусом заболели 2063 медицинских работника и 717 ребенка. За прошлые сутки подтвердили заболевание у 87 медработников и 45 детей.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, днем ранее было 456 новых заболеваний.