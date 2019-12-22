ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области в ДТП пострадали трое полицейских

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 19:41
В Харьковской области в ДТП пострадали трое полицейских
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Кроме того, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу. Авария произошла 22 декабря около 13:30 в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Информацию о происшествии зарегистрировано в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое человек. В ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

В Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов
Новости Украины ДТПХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь