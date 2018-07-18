В Харьковской области в ДТП пострадали двое детей

ДТП произошло под Чугуевом

В Харьковской области неподалеку от города Чугуев в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции в Facebook.

Как отмечается, авария с участием "Газели" и "Опеля" произошла сегодня, 18 июля, после обеда, около 13:30, на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали дети, которые находились в легковом авто.

"С сотрясением головного мозга 4-летняя девочка и 8-летний мальчик доставлены в харьковскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: ДТП в Харьковской области (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, сегодня в центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход, погиб 27-летний мужчина.