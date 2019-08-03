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В Харьковской области в ДТП с грузовиком погибли трое человек

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 21:04
В Харьковской области в ДТП с грузовиком погибли трое человек
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Авария произошла в городе Люботине

В Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renault и ВАЗ 2112 погиб водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина. Водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

Напомним, в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. В пятницу, 2 июля, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 июля в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

В Закарпатской области в ДТП пострадала женщина с ребенком Под Покровском в результате ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
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