UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта"

Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта". У большинства людей заболевание протекает в легкой форме.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkiv Today.

По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 - подтвержденные образцы на "Дельту".

"Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "Дельта" у нас царит на территории области", - заявил он.

Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус "Дельта"