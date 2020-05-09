В Харьковской области COVID-19 заболели еще 6 медиков и младенец

За минувшие сутки, 8 мая, в Харьковской области лабораторно подтвердили коронавирус у 6 медицинских работников и младенца. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По словам Кучера, вчера лабораторный центр выявил 52 случая инфицирования коронавирусом у жителей Харькова, Валковского, Волчанского, Дергачевского, Змиевского, Изюмского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов.

Среди подтвержденных случаев 6 медиков и 5-месячный ребенок, который находится в больнице с мамой.

Кроме того, за минувшие сутки в области зафиксировали 3 летальных случая, связанных с коронавирусом. Скончались 63-летний житель Золочевского района, 49-летняя жительница Харьковского района и 81-летняя жительница Харькова. Все умершие имели сопутствующие заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области вчера умерли трое больных коронавирусом пациентов. Жертвами болезни стала жительница Глыбоцкого района, житель Черновцов и жительница Сторожинецкого района. Всего в области умерли от болезни 75 человек.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки Центр общественного здоровья подтвердил 515 новых случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели от коронавирусного заболевания уже почти 3 тысячи украинцев.