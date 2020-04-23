В Харьковской области у четырех медиков обнаружили коронавирус

В Харьковской области лабораторно подтверждено коронавирусную инфекцию еще у четырех медиков. Об этом сообщает председатель Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Алексей Кучер в Facebook.

Как он сообщил, в Харьковской области за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев инфицирования коронавирусом, из которых четверо медработников. Так, вирус подтвердили у жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов. Среди медиков заразились работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (села Стрелечье).

Как он отметил, в области больных коронавирусом 53 человека - госпитализировали, и еще 39 находятся на самоизоляции. Кроме того, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 78 человек, 18 - на самоизоляции. Также 1 человек находится в реанимации на кислородной поддержке.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Кроме того, несмотря на запрет главного санитарного врача, в период карантина в Украине рынки продолжают работать в Харькове и Одессе.