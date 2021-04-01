UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В харьковской "инфекционке" 70 детей с COVID, некоторые очень "тяжелые"

Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове в детской инфекционной больнице находятся 70 пациентов с COVID-19. Некоторые из детей в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "ТСН".

По словам медиков, в последнее время участились случаи заболевания ковидом среди детей. При этом болезнь они переносят тяжелее.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся четверо детей. Двое - на искусственной вентиляции легких, двое - на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", - говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Напомним, в Харькове на этой неделе от COVID-19 умерли сразу двое детей. При этом один из них - двухмесячный младенец. За март в Харьковской области заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, и трое младенцев, рожденные от заболевших матерей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове занято почти 90% коек для больных COVID-19. 732 пациента проходят лечение в стационаре, из них 438 находятся на кислородной поддержке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковпреступленияCOVID-19Коронавирус
Читайте также
В Украине второй день подряд антирекорды по смертности от COVID
Резкий рост: в Украине 17 569 новых случаев коронавируса
Прогноз погоды