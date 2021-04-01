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В харьковской "инфекционке" 70 детей с COVID, некоторые очень "тяжелые"

Новина українською → Харьков, Четверг 01 апреля 2021 09:34
В харьковской "инфекционке" 70 детей с COVID, некоторые очень "тяжелые" Фото: четверо детей находятся в реанимации (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове в детской инфекционной больнице находятся 70 пациентов с COVID-19. Некоторые из детей в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "ТСН".

По словам медиков, в последнее время участились случаи заболевания ковидом среди детей. При этом болезнь они переносят тяжелее.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся четверо детей. Двое - на искусственной вентиляции легких, двое - на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", - говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Напомним, в Харькове на этой неделе от COVID-19 умерли сразу двое детей. При этом один из них - двухмесячный младенец. За март в Харьковской области заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, и трое младенцев, рожденные от заболевших матерей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове занято почти 90% коек для больных COVID-19. 732 пациента проходят лечение в стационаре, из них 438 находятся на кислородной поддержке.

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