Харьковская областная больница переполнена из-за коронавируса

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами. За прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По словам исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадия Бондарчука, увеличение количества больных в области связано с большим количеством проводимых тестирований на коронавирус.

"На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазивной поддержке, другие - в кислородной маске", - сказал Бондарчук.

В связи с переполненностью областной больницы, больных коронавирусом будет принимать детская больница.

"На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки", - отметили Бондарчук.

Также сейчас рассматривается возможность открытия второго реанимационного отделения во взрослой инфекционной больнице.

Отмечается, что за вчера в области было выявлено 145 больных коронавирусом, из которых 33 были госпитализированы.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в Харькове напряженной.

Напомним, каждую пятницу Кабмин будет проводить пересмотр зональных списков регионов.

Сейчас Харьковская область находится в "зеленой" зоне, которая не подразумевает дополнительных карантинных ограничений.