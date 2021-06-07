UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Харьковом журналист открыл огонь из пистолета, чтобы избежать нападения участников ДТП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 6 июня в городе Песочин под Харьковом произошло ДТП. На месте аварии оказался местный журналист. Он начал снимать произошедшее, водитель и двое неизвестных напали на корреспондента, чтобы остановить их он выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что в 21:25 на улице Набережная водитель автомобиля Toyota врезался в столб. По прибытии на место полицейские обнаружили виновника ДТП, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, и еще несколько человек, в том числе представителя местного СМИ. Он снимал на телефон аварию

Корреспондент сообщил полицейским, что во время съемки водитель и двое мужчин попытались ему помешать и напали на него. Для того чтобы остановить их журналист достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Пострадавших в результате конфликта нет.

За совершенное ДТП в отношении водителя составлен административный протокол. Пройти тест на алкоголь он отказался. Кроме того, следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта и причастные к нему лица.

Напомним, в конце мая в Печерском районе Киева произошел конфликт между бизнес-партнерами, который перерос в стрельбу.

Отметим, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.

Как сообщило РБК-Украина, ранее в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПжурналистыСтрельба