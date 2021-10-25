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Под Харьковом пьяный мужчина напал на бригаду "скорой"

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области совершили нападение на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел 24 октября во время госпитализации пациентки в Слободскую городскую больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Центр экстренной медицинской помощи.

"Мимо лечебного учреждения проходил мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа свой мобильный телефон в руке, мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера", - говорится в сообщении.

Известно, что на замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель специализированного авто.

Кроме того, в присутствии персонала больницы и прохожих, мужчина пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

Как добавляют в сообщении, информация о противоправных действиях мужчины будет передана в полицию.

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Харьков