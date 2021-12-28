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Под Харьковом мужчина застрелил знакомого во время охоты

Автор: Мария Кучерявец

На территории Краснокутского лесничества (Харьковская область) мужчина во время охоты случайно выстрелил в знакомого. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как указывают правоохранители, сообщение о происшествии поступило к ним 26 декабря в 13:10.

Установлено, что охота происходило в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин.

"40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого...От полученного ранения он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК.

40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Харьков