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Под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад

Автор: РБК-Украина

После массового отравления под Харьковом приняли решение закрыть детский сад. Инцидент произошел в поселке Слобожанское Чугуевского района.

Об этом сообщает местное издание sq.com.ua.

Сообщается, что с 10 марта закрыт детский сад № 3 в поселке Слобожанское после того, как несколько воспитанников были госпитализированы с пищевым отравлением. Также сообщается, что такое предписание вынесла Госпотребслужбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом ясли-саде отравились семеро детей. В частности, трех госпитализировали в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления. Остальные четверо проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

По данным полиции, уже открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

До этого в прошлом году в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.

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Новости Украины Харьковотравлениедетский сад
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