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Под Харьковом легковое авто влетело в грузовик: в ДТП погиб шестимесячный ребенок

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 29 декабря, в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota и грузовика "Газель". В результате на месте погиб шестимесячный ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Авария произошла на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района около 12:00. Там Toyota вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

По предварительным данным, за рулем легкового авто находилась 42-летняя женщина. Она ехала в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлениеми и ее авто выбросило на встречную полосу.

В салоне Toyota находился полугодовалый ребенок. Он погиб на месте. Водитель авто получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) на улице Пушкина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии движение транспорта перекрыто.

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