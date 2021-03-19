Под Харьковом в ДТП с Tesla пострадали шесть человек

Сообщается, что сегодня утром в дежурную часть отдела полиции Чугуевского районного управления поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Волчанск. В частности, вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины.

"Травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП с Tesla под Харьковом (hk.npu.gov.ua)