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Под Харьковом в ДТП с Tesla пострадали шесть человек

Автор: РБК-Украина

Под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что сегодня утром в дежурную часть отдела полиции Чугуевского районного управления поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Волчанск. В частности, вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины.

"Травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП с Tesla под Харьковом (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Тернополе случилась авария с участием автомобиля, в котором перевозили дозы вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что Uber запустил контроль скорости своих такси, и Украина стала второй страной в мире, где начал работать этот проект.

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Новости Украины ДТПХарьковTesla
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