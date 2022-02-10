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Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП под Харьковом. Он мог быть участником аварии

Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 9 февраля, под Харьковом автомобиль наехал на пешехода. Правоохранители устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Происшествие произошло в районе 534 км автодороги "Киев - Харьков-Довжанский". Предварительно было установлено, что автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода, который погиб.

Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства аварии.

Правоохранители открыли два уголовных дела по факту ДТП. В частности, по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Фото: под Харьковом произошло смертельное ДТП (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Харькове маршрутка насмерть сбила женщину на переходе.

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ДТПХарьков