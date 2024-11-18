У Харкові знешкодили групу ГРУ РФ, яка підірвала авто воїна ЗСУ і планувала теракти

Служба безпеки України нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Учасники угруповання займалися терактами у прифронтовому місті та шпигували за українськими військовими підрозділами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Одним із найрезонансніших злочинів групи став підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ у червні цього року. Зловмисники відстежили місце, де захисник України паркував свій автомобіль у Харкові, і заклали під нього саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху військовослужбовець отримав тяжкі поранення.

До складу агентурно-бойової групи входило четверо місцевих жителів: інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Координував їхню діяльність бойовик "спецназу ДНР", який бере участь у бойових діях проти України на сході та працює на російське ГРУ.

Після підриву автомобіля українського воїна група отримала вказівку готувати наступний теракт. Зловмисники виготовили ще один вибуховий пристрій і намагалися сховати його у спеціально облаштованому схроні. Одночасно вони отримали завдання пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку для ЗСУ.

Контррозвідка СБУ задокументувала всі злочини групи. Під час спецоперації було затримано всіх чотирьох учасників. Одного із них схопили "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати коробку з вибухівкою. Інших затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучено вибухові речовини, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яка містила докази їхньої протиправної діяльності.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів за статтями 113 (диверсія) та 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: У Харкові знешкодили групу ГРУ РФ, яка підірвала авто воїна ЗСУ і планувала теракти (t.me/SBUkr)