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У Харкові знайшли тіло застреленого поліцейського

Ілюстративне фото: у Харкові знайшли тіло застреленого поліцейського (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вулиці в Харкові виявили тіло застреленого поліцейського. Він міг скоїти самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today.

Повідомляється, що сьогодні близько 7:00 на вулиці неподалік будинку у Немишлянському районі Харкова знайшли тіло чоловіка з вогнепальною раною голови. Поруч із ним лежав табельний пістолет.

Слідчі з'ясували, що загиблий - це працівник одного з районних відділів Головного управління Нацполіції у Харківській області.

За попередніми даними, причиною смерті називають самогубство.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у червні в Хмельницькому студент-курсант здійснив самогубство шляхом пострілу в голову.

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