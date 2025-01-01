У Харкові жорстоко побили та пограбували військового: затримано двох чоловіків

У Харкові жорстко побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого на вулиці Привокзальній у Харкові. Вони побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

Один зі зловмисників вдарив захисника кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно. Зловмисники вкрали телефон, документи, готівку та інші речі, які військовий мав при собі, після чого втекли з місця злочину.

Правоохоронці встановили особи зловмисників та затримали їх. Двом 38-річним фігурантам оголосили підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі.

Фото: у Харкові чоловіки побили та пограбували військового (t.me/prokuratura_kharkiv)