У Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин: що кажуть у поліції

У Харкові власниця собаки повідомила про її загибель через сусідських тварин. Обставини події з'ясовують поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Харківської області у Facebook.

Що відомо про трагічний інцидент із собакою у Харкові

Правоохоронці розповіли, що повідомлення "про трагічний інцидент із домашньою твариною" у Шевченківському районі міста Харків вони отримали у неділю, 2 березня.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3.

"За словами заявниці, до її квартири на проспекті Перемоги забігли сусідські бійцівські собаки та напали на її собаку. Внаслідок нападу тварина загинула", - розповіли у прес-службі поліції.

Уточнюється, що жінка пояснила: двері квартири були відчинені, оскільки її чоловік саме повертався з роботи та заходив до оселі.

Прибувши на місце події поліцейські:

провели огляд приміщення;

здійснили першочергові слідчі дії;

опитали свідків;

вилучили речові докази.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини загибелі собаки.

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", - підсумували у поліції області.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)