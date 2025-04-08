У Харкові правоохоронці спіймали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового та серії вибухів у місті. Він також планував вбивство голови ОВА Олега Синєгубова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, 55-річний затриманий родом з міста Євпаторія, що в окупованому Криму. У 2015 році він переїхав до міста Бєлгород. Чоловік підтримував російську ідеологію, тому був завербований спецслужбами РФ.

Він отримував завдання щодо виконання на неокупованій території України дій, спрямованих на проведення підривної діяльності.

Зокрема, у 2024 році він прибув до Харкова, де його першим завданням було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня фігурант вистрелив у його спину біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. На жаль чоловік помер на місці.

Фото: у Харкові затримали агента ФСБ, який планував вбивство голови ОВА Олега Синєгубова (t.me/prokuratura_kharkiv)

Потім затриманий вже сам проявив ініціативу і підірвав низку важливих будівель в обласному центрі. 26 березня кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67. Матеріальна шкода його дій сягнула майже 2,5 млн гривень. Пізніше він прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Там він прикріпив до дверей приміщення вибухівку. В результаті двері були пошкоджені, а чоловік, як і в попередні рази, з місця злочину втік.

Окрім цього він отримав доручення від своїх кураторів вбити начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка. Для цього він вивчав посадовця: спосіб життя, маршрути пересування та місця відвідування.

Замахи на вбивство

У жовтні минулого року він виготовив вибухівку та поїхав до міста Дергачі. Вибухівку він підклав під кузов авто посадовця. На щастя, очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, тим самим врятувавши своє життя.

Після цього російський агент планував скоїти вбивство начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Вибити його він мав шляхом підриву транспортного засобу, яким користувався Синєгубов. За це росіяни обіцяли грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів США.

Однак чоловік розумів, що його розшукують правоохоронці, тому цю справу "поставив на паузу". Але паралельно встиг підпалити два військових авто у Харкові.

Наприкінці жовтня 2024 року його було затримано в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та "залягти на дно". Максимальне покарання, що загрожує агенту - довічне позбавлення волі.