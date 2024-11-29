Аварія сталася 26 жовтня 2021 року близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна (нині - Аерокосмічного) та вулиці Одеської. 16-річний водій автомобіля Infinity Q50 проїхав на червоне світло та зіткнувся з Chevrolet Aveo, яким керував 58-річний чоловік. Водій Chevrolet загинув на місці, а сам неповнолітній порушник та троє пасажирів його авто отримали травми.

Після аварії фігурант намагався надати неправдиві дані в лікарні та спробував утекти, але його затримала поліція.

Слідство встановило, що неповнолітній водій вже мав судимість за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. У липні 2021 року його засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном у рік.

Окрім ув’язнення, суд зобов’язав засудженого виплатити по одному мільйону гривень дітям загиблого водія. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Фото: У Харкові засудили водія, який у 16 років спричинив смертельну ДТП (t.me/prokuratura_kharkiv)