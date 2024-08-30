У Харкові з-під завалів будинку дістали тіло сьомої жертви в наслідок обстрілу

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, близько 15:30, російська армія вдарила авіаційними бомбами по місту Харків.

Пізніше стало відомо, що РФ для атаки на Харків використала п'ять керованих авіабомб з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом. Також Синєгубов показав фото наслідків атаки на Харків.

Що відомо про удар по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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