В Харкові військовослужбовець ТЦК стріляв під час переслідування порушника, - поліція

У Харкові патрульні зі спільного наряду зі співробітниками ТЦК та СП зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік спробував втекти, й під час переслідування один з військовослужбовців здійснив постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.
Зазначається, що військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї, й ніхто не постраждав. Інцидент стався у Салтівському районі Харкова.
В правоохоронних органах розповіли, що слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом події.
"Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто", - йдеться в повідомленні поліцейських.
Після цього, додали в правоохоронних органах, на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК показати військово-облікові документи водій "не реагував і намагався втекти".
Тоді наряд почав переслідувати втікача, й один із військовослужбовців ТЦК здійснив постріли з травмата.
У поліції додали, що наразі встановлюються "деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos".
Також в поліції Харківської області поінформували, що за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції №2. Було проведено огляд місця події та "вилучені сліди і речові докази".
"З даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали у правоохоронних органах.
Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що на Волині виник конфлікт між працівниками ТЦК та військовозобов'язаним, який намагався уникнути мобілізації.
Також повідомлялося, що 15 листопада 2024 року мережею почала ширилась інформація щодо стрілянини, яка сталась у Київській області за участі представника ТЦК. Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео на якому можна було побачити, як чоловік у формі намагається наздогнати іншу особу, здійснюючи при цьому кілька пострілів.
Пізніше того ж дня в Міноборони підтвердили стрілянину з працівником ТЦК під Києвом у н.п. Щасливе. Зазначалося, що була розпочата перевірка.
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