В Харкові військовослужбовець ТЦК стріляв під час переслідування порушника, - поліція

Зазначається, що військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї, й ніхто не постраждав. Інцидент стався у Салтівському районі Харкова.

В правоохоронних органах розповіли, що слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом події.

У поліції розповіли, як все сталося

"Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто", - йдеться в повідомленні поліцейських.

Після цього, додали в правоохоронних органах, на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК показати військово-облікові документи водій "не реагував і намагався втекти".

Тоді наряд почав переслідувати втікача, й один із військовослужбовців ТЦК здійснив постріли з травмата.

У поліції додали, що наразі встановлюються "деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos".

Вилучені речдоки, розпочате провадження щодо "хуліганства"

Також в поліції Харківської області поінформували, що за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції №2. Було проведено огляд місця події та "вилучені сліди і речові докази".

"З даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали у правоохоронних органах.