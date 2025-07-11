У Харкові викрили схрон зброї для диверсійних груп РФ: гранати, міни та РПГ (фото)

У Харкові правоохоронці виявили масштабний схрон зброї, який, за даними слідства, був підготовлений російськими спецслужбами для диверсійних груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові.
За даними слідства, цей тайник був облаштований за завданням російських спецслужб і готувався для диверсійних груп окупантів у Харківському регіоні.
Нелегальна схованка знаходилася в одному з гаражних боксів у обласному центрі. Під час обшуків у цьому приміщенні співробітники СБУ та ДБР виявили та вилучили:
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури тривають слідчі дії щодо встановлення походження зброї та боєприпасів. Зʼясовуються всі обставини цього злочину та інші особи, які можуть бути причетними до нього.
Зауважимо, що вчора, 10 липня, контррозвідка СБУ запобігла серії російських диверсій у Харкові, затримавши агента ФСБ, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.
Окрім того, повідомлялось, що у Запоріжжі двоє ворожих агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.
Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП.
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