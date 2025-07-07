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У Харкові відомо про першу жертву внаслідок ранкової атаки РФ: у лікарні померла жінка

Понеділок 07 липня 2025 15:24
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У Харкові відомо про першу жертву внаслідок ранкової атаки РФ: у лікарні померла жінка Фото: наслідки атаки РФ по Харкову 7 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала масованого дронового удару по Харкову вранці понеділка, 7 липня. Вже відомо про першу загиблу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"На жаль, 34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських дронів по Холодногірському району Харкова, померла у лікарні", - сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34.

Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки - 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.

Подвійна атака по Харкову

Сьогодні вранці Харків зазнав масованої атаки дронів. Вперше російська армія запустила безпілотники по місту близько 05:30. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих. Детально про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А вже через декілька годин росіяни знову "Шахедами" атакували Харків, однак цього разу під ворожим ударом також було Запоріжжя. Згодом стало відомо, що ціллю росіян були будівлі обласних ТЦК та СП у містах.

Однак під час атаки постраждала велика кількість цивільних. Детально про цю атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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