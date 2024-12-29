У Харкові сталася ДТП з автобусом: багато постраждалих (фото)

"28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників 32 -річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН", - йдеться у повідомленні.

Через ДТП постраждали шестеро людей: троє - з автомобіля та три пасажири автобуса.

Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.

Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.