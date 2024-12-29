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У Харкові сталася ДТП з автобусом: багато постраждалих (фото)

Харків, Неділя 29 грудня 2024 13:11
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У Харкові сталася ДТП з автобусом: багато постраждалих (фото) Фото: у Харкові сталася ДТП з автобусом, шестеро постраждалих (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

В Харкові трапилась аварія з автобусом. Водій Suzuki на повороті вилетів на зустрічну смугу, шестеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників 32 -річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН", - йдеться у повідомленні.

Через ДТП постраждали шестеро людей: троє - з автомобіля та три пасажири автобуса.

Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.

Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, в ніч на 28 грудня у Києві сталася смертельна ДТП за участю Tesla. Водійка була під алкоголем, авто перекинулось на дах і загинули двоє людей.

Крім того, 25 грудня у Вінницькій області зіткнулися Geely і Subaru. Чотири людини загинули, ще двоє постраждали.

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