У Харкові сталася ДТП з автобусом: багато постраждалих (фото)

Фото: у Харкові сталася ДТП з автобусом, шестеро постраждалих (facebook.com/police.kharkov)

В Харкові трапилась аварія з автобусом. Водій Suzuki на повороті вилетів на зустрічну смугу, шестеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників 32 -річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН", - йдеться у повідомленні. Через ДТП постраждали шестеро людей: троє - з автомобіля та три пасажири автобуса. Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу. Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov) За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.