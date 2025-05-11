У Харкові скандал через побиття під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК

Зокрема, на кадрах було видно, що працівник ТЦК вдарив чоловіка по животу. Як стверджують у Харківському обласному ТЦК, громадянин вчинив провокаційні дії. Водночас вони засудили дії військослужбовця, який допустив суперечку, що переросла у фізичне протистояння.

"Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.

Також там обіцяють вжити заходів і притягнути винних до відповідальності. Наразі призначено службове розслідування.

"За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності", - резюмували в Харківському ОТЦК та СП.