У Харкові пролунав вибух

Вчора, 19 травня, вдень російські війська обстріляли ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку у Шевченківському районі Харкова.

Перед тим росіяни обстріляли околиці міста. Внаслідок удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова загинули п'ятеро людей, зокрема вагітна жінка. Ще 16 людей отримали поранення, в тому числі дитина.

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