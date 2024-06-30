У Харкові пролунав вибух: є загиблий та поранені, серед них - немовля

У Харкові сьогодні, 30 червня, вдень пролунав вибух. Росіяни ударили КАБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. Станом на 16:40 на місці триває ліквідація наслідків та огляд.

Оновлено о 16:45.

Терехов повідомив, що росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Вона влучила майже у центр міста.

"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав він.

Водночас Синєгубов повідомив, що вже відомо мінімум про п'ятьох поранених, серед яких - одна дитина.

Оновлено о 16:55.

Терехов повідомив, що серед поранених - немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих. Також на місці удару горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває.

Оновлено о 17:05.

Терехов повідомив, що вже відомо про одного загиблого внаслідок авіаудару. А кількість поранених зросла до 8 осіб.

"Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває", - написав він.

В Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози негайно йти в укриття.