У Харкові пролунав вибух: є загиблий та поранені, серед них - немовля
У Харкові сьогодні, 30 червня, вдень пролунав вибух. Росіяни ударили КАБом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.
Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. Станом на 16:40 на місці триває ліквідація наслідків та огляд.
Оновлено о 16:45.
Терехов повідомив, що росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Вона влучила майже у центр міста.
"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав він.
Водночас Синєгубов повідомив, що вже відомо мінімум про п'ятьох поранених, серед яких - одна дитина.
Оновлено о 16:55.
Терехов повідомив, що серед поранених - немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих. Також на місці удару горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває.
Оновлено о 17:05.
Терехов повідомив, що вже відомо про одного загиблого внаслідок авіаудару. А кількість поранених зросла до 8 осіб.
"Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває", - написав він.
В Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози негайно йти в укриття.
Ситуація у Харкові
З травня цього року, коли Росія почала повторний наступ на півночі Харківської області, росіяни досить часто били по Харкову керованими авіаційними бомбами.
За словами Синєгубова, росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.
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