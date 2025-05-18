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У Харкові поліція розслідує смерть чоловіка, який вистрибнув з вікна РТЦК

Фото: Чоловік загинув у Харкові, вистрибнувши з вікна РТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна РТЦК і помер на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

У Харкові 12 травня чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Як повідомили сьогодні у поліції, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка не виявила ознак насильницької смерті, крім травм, отриманих під час падіння.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "самогубство".

Матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій співробітників РТЦК та СП. Розслідування триває.

Подібні випадки

Зазначимо, що смертельні випадки з військовозобов'язаними, пов'язаними зі знаходженням військовозобов'язаних на території чи будівлі ТЦК, відбуваються не вперше.

Наприклад, наприкінці травня у 2024 році на Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області помер чоловік. У ТЦК пояснювали, що він був придатний до служби, але його стан різко погіршився.

А 1 березня 2024 року, у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після багатоденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забиття і синці.

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ТЦКВійна в Україні