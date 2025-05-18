У Харкові поліція розслідує смерть чоловіка, який вистрибнув з вікна РТЦК

У Харкові 12 травня чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Як повідомили сьогодні у поліції, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка не виявила ознак насильницької смерті, крім травм, отриманих під час падіння.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "самогубство".

Матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій співробітників РТЦК та СП. Розслідування триває.