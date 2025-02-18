У Харкові побили зоозахисницю: нападниці вибили собаку з рук

За її словами, сусідки по номеру - дві нетверезі жінки разом - голосно сварилися, через що їм зробили зауваження охоронець та сама зоозахисниця. Після цього нападниці постукали в її номер, вирвали телефон, а потім затягли її всередину та почали бити, вибивши з рук собаку.

Разом із жінками також був чоловік, який наголошував на тому, що він військовий. За словами Бугрик, це були мати з батьком та донька - мешканці Куп’янського району.

Постраждала викликала поліцію, яка склала на нападниць протокол за хуліганство. Одна з жінок намагалася заперечити свою провину, стверджуючи, що це зоозахисниця вдерлася до них у номер. Однак камери спостереження готелю підтвердили, що саме вони вчинили напад.

Зоозахисниця зазначає, що внаслідок інциденту собака не постраждала, а у неї залишилися синці. Також розбився її телефон. Вона заявила, що стежитиме за тим, аби нападниці понесли відповідальність.