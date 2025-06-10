Атака на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло, шукають ще 5 зниклих

У Харкові під завалами підприємства, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 7 червня, рятувальники виявили тіло загиблого. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування", - повідомив мер.
Він наголосив, що рятувальні роботи проводяться безперервно, цілодобово.
За словами Терехова, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей. Пошуки тривають.
7 червня російські війська здійснили комбінований удар по Харкову, застосувавши ударні дрони, керовані авіабомби та ракети.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, лише по одному з підприємств у Київському районі росіяни випустили 40 ударних дронів. У результаті атаки постраждали п’ятеро працівників.
Унаслідок обстрілу цивільного підприємства виникли значні руйнування та масштабна пожежа у чотирьох виробничих цехах загальною площею близько 10 тисяч квадратних метрів.
Під час рятувальної операції сталася повторна аварійна ситуація - обвал конструкції, внаслідок чого постраждав один із рятувальників.
Однак рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох людей живими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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