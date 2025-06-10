Атака на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло, шукають ще 5 зниклих

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування", - повідомив мер.

Він наголосив, що рятувальні роботи проводяться безперервно, цілодобово.

За словами Терехова, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей. Пошуки тривають.