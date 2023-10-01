У Харкові озброєні люди у військовій формі напали на блокпост: поліція відкрила справу

У мережі з'явилося відео, яке зняли 29 вересня. На ньому видно, як на стаціонарному блокпосту у Харкові невідомі люди у військовій формі з автоматами наказали правоохоронцям, які несли там службу, лягти на землю.

Невідомі погрожували зброєю співробітникам поліції та вимагали не перевіряти їхні автомобілі.

Після цього у поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом погроз правоохоронцям.

У поліції встановили, що близько 15:00 29 вересня до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

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