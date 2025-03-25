У Харкові невідомі розстріляли громадський транспорт: у поліції розкрили перші деталі

За даними поліції, близько 19:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про те, що невідомі особи здійснили декілька пострілів по двох пасажирських автобусах. В цей момент транспорт рухався без пасажирів до автотранспортного підприємства.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак було пошкоджено скло автобусів.

Фото: у Харкові невідомі розстріляли громадський транспорт 25 березня (hk.npu.gov.ua)

На місці події вилучено кулі, які, за попередніми даними, були відстріляні з пневматичної зброї.

"Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності", - повідомили в поліції.

Днями ми писали про те, що у Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автівки.

"Встановлено, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав та за медичною допомогою не звертався", - зазначили в поліції.

Також ми писали про те, що у Подільському районі Києва сталася стрілянина в офісній будівлі 20 березня. Стрілець після злочину наклав на себе руки.