У Харкові - масштабні пожежі і руйнування через ворожий удар: ДСНС показала кадри з місця

Удар дронів по Харкову 29 квітня

Нагадаємо вчора ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. У місті фіксувалися "прильоти", з'явилася інформація про постраждалих, кількість яких зростала.

В Харківський обласній прокуратурі розповіли, що через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні міста Харків.

Зазначалося, що загалом під ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах: Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському.

За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2". Він також поінформував, що медична допомога була надала 30 цивільним особам.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка

Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.

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