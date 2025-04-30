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У Харкові - масштабні пожежі і руйнування через ворожий удар: ДСНС показала кадри з місця

Фото: наслідки дронового удару по Харкову 29 квітня (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові фіксуються сильні пожежі у кількох районах міста після російської дронової атаки 29 квітня ввечері. Кількість постраждалих, за уточненими даними, склала 38 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайник поінформували, що у Харкові "зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі". Також були оприлюднені кадри з ліквідації наслідків обстрілу.

Крім того, передали в ДСНС, у різних частинах Харкова виникло десять пожеж.

У Службі розповіли, що ворожа нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування у Харкові.

"За попередніми даними, постраждали 38 осіб. На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби", - повідомили в ДСНС.

 

Надзвичайники додали, що тривають роботи з ліквідації пожеж, а також "розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян".

Удар дронів по Харкову 29 квітня

Нагадаємо вчора ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. У місті фіксувалися "прильоти", з'явилася інформація про постраждалих, кількість яких зростала.

В Харківський обласній прокуратурі розповіли, що через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні міста Харків.

Зазначалося, що загалом під ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах: Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському.

За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2". Він також поінформував, що медична допомога була надала 30 цивільним особам.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка

Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.

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ДСНСХарківПожежаАтака дронів